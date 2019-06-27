Россияне не увидят полное затмение Солнца 2 июля

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Максимальная фаза затмения солнца произойдет 2 июля, его смогут увидеть жители Чили и Аргентины, сообщает сайт Московского планетария.

"Максимальная фаза затмения составит 1,05 и наступит в 22:23 мск, продолжительность полной фазы: 4 минуты 33 секунды. Это затмение лучше всего будет видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине", - говорится в сообщении.

"Длительность полных затмений Солнца не превышает 7,5 минут, частных (большой фазы) - 2 часа. Лунная тень скользит по Земле со скоростью 1 км/с, пробегая расстояние до 15000 км; ее диаметр около 270 км - это максимальная ширина области полного солнечного затмения. Только те, кто будет находиться в этот момент внутри этой тени, увидят уникальное астрономическое явление", - рассказали в планетарии.

2 июля 2019 года произойдет полное затмение Солнца. Максимальная фаза затмения составит 1,05 и наступит в 22:23 мск, Затмение лучше всего будет видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине.https://t.co/1pY6E0WxSu pic.twitter.com/G7boOdEhg8 — Планетарий (@tvoyplanetary) 27 июня 2019 г.

"Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними - две недели. Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля - то лунное", - отмечается в сообщении.