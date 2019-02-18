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Во вторник произойдет суперлуние

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Луна приблизится к Земле на минимальное в 2019 году расстояние во вторник, сообщает "Роскосмос".

"В ночь на 19 февраля можно наблюдать самую большую Луну 2019 года. Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня. Cпутник Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удалённой точки - апогея", - сообщила госкорпорация на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Там напомнили, что первое суперлуние 21 января совпало с полным затмением Луны. Разница между перигеем и полнолунием составила около 15 часов. 19 февраля в 12:07 по московскому времени Луна подойдет к Земле на 356 тысяч 761 км, а в 18:54 по Москве произойдет полнолуние. Разница между перигеем и полнолунием составит чуть больше шести часов.

Луна обращается вокруг Земли по эллиптической орбите, делая один оборот за месяц. Вследствие этого, раз в месяц Луна бывает на своей орбите на минимальном расстоянии от Земли - такое положение называется перигеем, и на максимальном - апогеем. Из-за эллиптической орбиты Луны расстояние между Землей и Луной меняется от 356 тысяч 400 км до 406 тысяч 700 км.

Суперлуние

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Сегодня ночью Луна приблизилась к нашей планете до расстояния 358 тысяч километров, но это еще не все
Теги: Луна, Земля

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