Москвичи и петербуржцы в понедельник смогут увидеть "кровавую" Луну

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Лунное затмение смогут увидеть жители Петербурга и Москвы утром 21 января, сообщила "Интерфаксу" заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Мария Смирнова в пятницу.

"Следующее лунное затмение будет 7 сентября 2025 года, так что сейчас будет последнее затмение перед шестилетним перерывом. В Петербурге и Москве его будет видно", - подчеркнула Смирнова.

По ее словам, явление можно будет наблюдать с 07:45 до 08:45 мск при благоприятной погоде.

"Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Луна заходит в тень Земли, но не пропадает полностью. Солнечные лучи преломляются в атмосфере, и тень получается красноватой, мы называем это "кровавой" Луной", - отметила Смирнова.

Она добавила, что невозможно точно предсказать, какого оттенка будет "кровавая" Луна, так как цвет тени зависит от состояния атмосферы. "Если есть какие-либо загрязнения, цвет будет темнее. Если в атмосфере все хорошо - светлее", - добавила астроном.