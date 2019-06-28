Госпитализированный 92-летний президент Туниса пошел на поправку

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Находящийся в больнице президент Туниса Беджи Каид Эссебси, чувствует себя лучше и даже немного поработал, сообщил в пятницу представитель канцелярии тунисского лидера.

По его данным, 92-летний глава государства, находясь в больнице, обсудил рабочие вопросы с министром обороны Туниса.

Президент был госпитализирован на прошлой неделе. В четверг некоторые СМИ сообщили о его смерти, однако впоследствии власти Туниса опровергли эту информацию.