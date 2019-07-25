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СМИ сообщили о госпитализации 92-летнего президента Туниса

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - 92-летний президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси госпитализирован днем в среду на фоне проблем со здоровьем, сообщает радиостанция Mosaique FM.

В июне президента Туниса доставили в военный госпиталь из-за серьезного заболевания. Тогда появились сообщения о его смерти, которые были позже опровергнуты.

Эс-Себси стал президентом Туниса в конце 2014 года. Недавно он объявил, что он не будет участвовать в президентских выборах в ноябре, так как страной должен управлять более молодой человек.

Тунис

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