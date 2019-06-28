ООН допустила, что период с 2015 по 2019 год станет самым жарким за историю наблюдений

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Во Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН считают, что период с 2015 по 2019 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений, сообщают европейские СМИ.

"Пока у нас только конец июня. Но уже сейчас кажется, что Земля находится в процессе того, что переживает последние самые жаркие пять лет, если считать период с 2015 по 2019 год", - сказала официальный представитель Клэр Нюллис.

При этом, окончательные данные, которые позволят определить, можно ли считать этот пятилетний период самым жарким, будут известны только после того, как будет собрана информация за весь 2019 год, отмечают европейские СМИ.

По словам Нюллис, период с января по май этого года оказался третьим в списке самых жарких аналогичных периодов наблюдения.

Она отметила, что пока слишком рано говорить о том, что причиной аномальной жары, обрушившейся в июне на ряд европейских стран, стало именно глобальное потепление. Однако, по ее словам, очевидно, что на это повлияли последствия роста выбросов углекислого газа.

"Периоды жары станут еще более интенсивными, продолжительными. Они будут начинаться еще раньше и заканчиваться еще позже", - добавила Нюллис на пресс-конференции в Женеве.

Ранее сообщалось, что на западе Европы продолжает держаться аномальная жара, значительнее всего она затронула Испанию и Францию, где власти объявляют наивысшие уровни опасности из-за погоды.

На юге Франции в пятницу установлен рекорд самой высокой температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений в стране. В течение дня в коммуне Карпентра в южном департаменте Воклюз воздух прогрелся до 44,3 градуса по Цельсию. До этого максимальной температурой воздуха за всю историю наблюдений во Франции считался показатель в 44,1 градуса по Цельсию. Он был зафиксирован 12 августа 2003 года в провинции Гар, на юге Франции.

В Испании из-за жары погибли два человека. Так, юноша 17 лет впал в кому и скончался в Кордобе во время купания в бассейне после работы в поле в пятницу, сообщает газета La Vanguardia. Мужчина в возрасте 93 лет скончался прямо на улице в городе Вальядолид на северо-западе Испании. Еще два человека попали в больницы в тяжелом состоянии из-за теплового удара. Один из пострадавших - пожарный, тушивший лесной пожар в провинции Таррагона в Каталонии.

Пожар в Таррагоне, бушующий с вечера среды, уничтожил уже 6,5 тыс. гектаров леса. В его тушении принимает участие воздушная техника, а также порядка 400 пожарных.

Метеорологическая служба Испании объявила о максимальном, красном, уровне опасности от жары в семи провинциях, в том числе в Каталонии. В пятницу жара в Испании достигла пика, она продолжится и в выходные, сообщает газета El País. В Мадриде столбик термометра достиг 32 градусов по Цельсию, в Барселоне - 30 градусов по Цельсию. В некоторых районах Испании температура может достигать в пятницу 42 градусов, отмечает газета.

В Италии предупреждение об опасности действует для 16 городов. В Риме, где температура достигла 34 градусов по Цельсию, туристам, посещающим достопримечательности, раздают воду, сообщает агентство Associated Press.

Ожидается, что жара в Европе сохранится до конца июня или до начала июля, особенно сильно она затронет Францию и Испанию. Причиной такой жаркой погоды стали воздушные массы, пришедшие из Африки.