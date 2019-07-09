Власти Парижа объявили о чрезвычайной ситуации с климатом

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Власти Парижа после того, как Франция столкнулась с рекордной жарой, объявили чрезвычайную климатическую ситуацию, цитируют СМИ слова заместителя мэра Парижа по вопросам окружающей среды Селии Блоэль на заседании муниципального совета.

При этом она подчеркнула необходимость придерживаться целей Парижского климатического соглашения 2015 года. В мэрии Парижа также заявили о создании "климатической академии" для просвещения людей по вопросам изменения климата.

По данным американской НПО The Climate Mobilization, уже около 650 местных органов власти в различных городах и населенных пунктах по всему миру объявили об экстраординарной климатической ситуации.

В 2015 году было подписано Парижское соглашение об изменении климата. Главная цель соглашения - удержать глобальное потепление на уровне не более двух градусов Цельсия по сравнению с периодом до индустриальной революции. Однако многие считают, что эта цель является уже недостаточной.

Между тем в 2017 году американский президент Дональд Трамп заявил о прекращении участия США в соглашении.

Ранее сообщалось, что запад Европы в этом году сталкивался с аномальной жарой: значительнее всего она затронула Испанию и Францию, где власти объявляли наивысшие уровни опасности из-за погоды.

Так, на юге Франции был установлен рекорд самой высокой температуры воздуха за всю историю метеонаблюдений в стране. В течение дня в коммуне Карпентра в южном департаменте Воклюз воздух прогрелся до 44,3 градуса по Цельсию.

В конце июня во Всемирной метеорологической организации ООН заявили, что период с 2015 по 2019 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Окончательные данные, которые позволят определить, можно ли считать этот пятилетний период самым жарким, будут известны только после того, как будет собрана информация за весь 2019 год.