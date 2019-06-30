ОБСЕ потеряла беспилотник у линии разграничения в Донбассе

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила в воскресенье о потере беспилотника на неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области вблизи линии соприкосновения в зоне вооруженного конфликта в Донбассе.

Как сказано в отчете миссии, вечером 27 июня, пролетая в районе населенного пункта Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка), беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия начал быстро терять мощность и высоту (после того как температура двигателя летательного аппарата достигла высокого значения).

При попытке осуществить контролируемое приземление беспилотника за пределами жилых районов, в 23:22 команда миссии потеряла связь с летательным аппаратом.

По мнению специалистов СММ, он исчез вскоре после 23:22 в районе к югу от населенного пункта Верхнешироковское примерно в 2 км к востоку от линии соприкосновения.

В миссии добавили, что пока делать выводы о причинах инцидента рано. СММ ОБСЕ принимает меры для установления местоположения своего беспилотного летательного аппарата.