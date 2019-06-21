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Возле сбитого Ираном беспилотника летел патрульный самолет США

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Недалеко от американского беспилотника, сбитого Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), летел патрульный самолет США Boeing P-8 Poseidon с 35 членами экипажа на борту. Об этом заявил в пятницу командующий аэрокосмическими силами КСИР генерал Амир Али Хаджизаде.

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"Если мы хотели бы, мы могли бы сбить самолет P-8, у которого на борту были 35 военных и который летел в той же зоне, что и сбитый беспилотник, но мы не стали этого делать", - цитируют слова Хаджизаде иранские СМИ.

"То, что американцы на прошлой неделе называли "безуспешной атакой" против (беспилотника- ИФ) MQ-9", было лишь предупредительным выстрелом", - добавил он.

Ранее в американских СМИ сообщалось, что перед инцидентом с танкерами в Оманском заливе 13 июня Иран якобы пытался сбить в этом районе американский беспилотник MQ-9.

Накануне стало известно, что КСИР уничтожил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявлял, что был бы готов к значительно более жесткой ответной реакции, если бы иранские военные сбили не беспилотный, а пилотируемый американский самолет.

США Иран

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