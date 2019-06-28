Глава МВД Грузии пообещал не впускать в страну российского депутата Гаврилова

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил, что депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который выразил желание снова посетить страну, не пропустят на границе.

"Не впустим", - сказал министр в пятницу на брифинге в ответ на просьбу журналистов телеканала "Рустави-2" высказаться по этому вопросу.

Глава МВД при этом отметил, что его сейчас меньше всего интересует фигура Гаврилова.

Между тем, сам Гаврилов в пятницу заявил, что готов поехать в Грузию "хоть завтра" и что у него там есть личные планы.