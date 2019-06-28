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Глава МВД Грузии пообещал не впускать в страну российского депутата Гаврилова

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил, что депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который выразил желание снова посетить страну, не пропустят на границе.

"Не впустим", - сказал министр в пятницу на брифинге в ответ на просьбу журналистов телеканала "Рустави-2" высказаться по этому вопросу.

Глава МВД при этом отметил, что его сейчас меньше всего интересует фигура Гаврилова.

Между тем, сам Гаврилов в пятницу заявил, что готов поехать в Грузию "хоть завтра" и что у него там есть личные планы.

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Протестующие рядом со зданием парламента держат антироссийские плакаты
Грузия Сергей Гаврилов

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