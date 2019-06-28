Депутат Гаврилов опять собрался в Грузию

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, чей недавний визит в Тбилиси 20 июня спровоцировал беспорядки, сообщил, что намерен снова приехать в Грузию.

Отвечая на вопрос журналиста "Новой газеты", когда он поедет в Грузию в следующий раз, депутат сказал: "Да я бы хоть завтра".

"Я очень хочу, у меня там есть личные планы. Мы планировали осенью с детьми съездить в паломничество, когда спадет жара. Я хочу, чтобы мои дети знали об этой стране, потому что другого такого места, как Грузия, у нас нет", - отметил Гаврилов.

Кроме того, депутат рассказал, что на поездку в Тбилиси в качестве главы делегации Межпарламентской ассамблеи православия он получил благословение от патриарха Кирилла. "Перед отъездом в Грузию я причащался и исповедовался у патриарха Кирилла и спрашивал у него совета. Он меня благословил и сказал, что нам добром нужно улучшать отношения", - сказал Гаврилов.

Беспорядки в Тбилиси

20 июня в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов во главе с Гавриловым. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял положенное по регламенту место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

Собравшиеся у здания грузинского парламента демонстранты с антироссийскими лозунгами пытались штурмовать его, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, а МВД республики сообщило о 305 задержанных в ходе акции протеста.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.