Матвиенко назвала возможным диалог России с Грузией после извинений Тбилиси

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Восстановление российско-грузинского диалога возможно после прекращения в Грузии "русофобской волны" и извинений с грузинской стороны, заявила в воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"У нас нет антигрузинских настроений. Мы по-прежнему любим грузин, у нас длинная история совместного проживания в одной стране. Но власти Грузии делают все возможное, чтобы разорвать отношения, под чью-то диктовку, чью - очевидно", - сказала она журналистам в Женеве.

По ее словам, пока Грузия "не проявит власть, не наведет порядок, не прекратится русофобская волна, которую подняли радикалы, не о чем говорить".

"Пусть извинятся, за то, что произошло, - сказала Матвиенко. - Тогда возможен диалог".

Как добавила спикер, "конфликта между Россией и Грузией нет, мы ничего не инициировали".

По ее словам, Грузия "показала себя как безответственный член международного сообщества", пригласив законодателей и потом, "устроив провокацию, которая была заготовлена заранее, поднять русофобскую волну".

Матвиенко уверена, что за этим стоит очередной виток борьбы за власть.

Спикер назвала недопустимым совершенное на российского депутата нападение и поддержала МИД РФ, рекомендовавший россиянам не ездить в Грузию, объяснив это беспокойством за их безопасность.