Макрон и Рухани договорились до 15 июля определить, возможен ли диалог по атому

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президенты Франции и Ирана - Эмманюэль Макрон и Хасан Рухани - в ходе телефонного разговора договорились до 15 июля выяснить, возможно ли наладить международный диалог по ядерной проблеме, сообщают в Елисейском дворце.

"Президент Республики провел разговор со своим иранским коллегой, чтобы до 15 июля наметить условия для возобновления диалога между всеми сторонами", - отмечается в коммюнике канцелярии французского лидера.

Макрон также подчеркнул, что обеспокоен перспективой дальнейшего ослабления действующего договора по атому с Ираном - СВПД.

Президент Франции также пообещал, что продолжит консультации как с Ираном, так и с другими странами, чтобы добиться снижения напряженности, связанной, в частности, с противостоянием Тегерана и Вашингтона.