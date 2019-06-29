США заявили, что атаку на саудовский нефтепровод провели из Ирака

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Власти США пришли к выводу, что атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии были осуществлены с территории Ирака, а не Йемена, пишет газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что таким образом американские власти выражают свою обеспокоенность тем, что союзники Ирана на Ближнем Востоке становятся новыми площадками в противостоянии Тегерана и Вашингтона. Госсекретарь США Майк Помпео призвал иракского премьер-министра Адиля Абдула-Махди не допустить превращения Ирака в новый "плацдарм для нападений".

Иракские власти поставили под сомнение позицию Соединенных Штатов и попросили администрацию президента США предоставить дополнительные доказательства в подтверждение своих обвинений.

14 мая беспилотники нанесли удары по двум нефтеперекачивающим станциям на трубопроводе "Восток-Запад", по которому саудовская нефть доставляется из восточной провинции в порт Янбу.

Атака на НПС вызвала пожар, незначительно повредивший одну насосную станцию. Saudi Aramco предприняла меры предосторожности и временно прекратила эксплуатацию трубопровода для оценки ситуации. Компания восстанавливает поврежденную станцию.

Ответственность за атаку Эр-Рияд возложил на йеменских мятежников-хуситов.

Хуситы признали вину за удар по саудовскому нефтепроводу, назвав эту атаку ответом на действия Эр-Рияда в Йемене.