Поиск

США заявили, что атаку на саудовский нефтепровод провели из Ирака

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Власти США пришли к выводу, что атаки на нефтепровод в Саудовской Аравии были осуществлены с территории Ирака, а не Йемена, пишет газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что таким образом американские власти выражают свою обеспокоенность тем, что союзники Ирана на Ближнем Востоке становятся новыми площадками в противостоянии Тегерана и Вашингтона. Госсекретарь США Майк Помпео призвал иракского премьер-министра Адиля Абдула-Махди не допустить превращения Ирака в новый "плацдарм для нападений".

Иракские власти поставили под сомнение позицию Соединенных Штатов и попросили администрацию президента США предоставить дополнительные доказательства в подтверждение своих обвинений.

14 мая беспилотники нанесли удары по двум нефтеперекачивающим станциям на трубопроводе "Восток-Запад", по которому саудовская нефть доставляется из восточной провинции в порт Янбу.

Атака на НПС вызвала пожар, незначительно повредивший одну насосную станцию. Saudi Aramco предприняла меры предосторожности и временно прекратила эксплуатацию трубопровода для оценки ситуации. Компания восстанавливает поврежденную станцию.

Ответственность за атаку Эр-Рияд возложил на йеменских мятежников-хуситов.

Хуситы признали вину за удар по саудовскому нефтепроводу, назвав эту атаку ответом на действия Эр-Рияда в Йемене.

США Иран Ирак Саудовская Аравия Йемен

Новости по теме

Новости

США направили дополнительные истребители на Ближний Восток

Дальний дрон США внезапно изменил маршрут полета у черноморского побережья РФ

Дальний дрон США внезапно изменил маршрут полета у черноморского побережья РФ

ЕС объявил о запуске транзакций с Ираном через механизм INSTEX

Сенат заблокировал поправку, ограничивавшую право Трампа начать войну с Ираном

Nord Stream 2 AG отозвала в Дании первую из трех заявок по маршруту газопровода

Что произошло за день: пятница, 28 июня

Apple перенесла производство Mac Pro в Китай

Apple перенесла производство Mac Pro в Китай

Путин и Трамп не обсуждали Nord Stream 2, но говорили об украинских моряках

Путин пригласил Макрона в Россию на 75-летие Победы

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Глава МВД Грузии пообещал не впускать в страну российского депутата Гаврилова

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');