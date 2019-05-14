Саудовская Аравия заявила об атаке беспилотников на нефтепровод

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Власти Саудовской Аравии сообщили, что беспилотники нанесли удар по одному из нефтепроводов, следует из информации арабских СМИ.

Предполагается, что атака была проведена йеменскими мятежниками-хуситами. В ней, по данным саудовской стороны, были задействованы семь беспилотных летательных аппаратов. При этом, сообщают СМИ, серьезного ущерба беспилотники не нанесли.

Тем не менее работа крупного нефтепровода, соединяющего восток и запад страны, была приостановлена.

По информации государственного агентства SPA, которое ссылается на слова министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, 14 мая беспилотники нанесли удары по двум нефтеперекачивающим станциям на трубопроводе "Восток-Запад", по которому саудовская нефть доставляется из восточной провинции в порт Янбу.

Атака на НПС вызвала пожар, незначительно повредивший одну насосную станцию. Saudi Aramco предприняла меры предосторожности и временно прекратила эксплуатацию трубопровода для оценки ситуации. Компания работает над восстановлением поврежденной станции.

Министр аль-Фалих заявил, что Саудовская Аравия считает неприемлемым это нападение, подчеркнув, что последние акты терроризма и саботажа в Персидском заливе направлены не только против королевства, но и против безопасности мировых поставок нефти и глобальной экономики.

"Эти нападения еще раз доказывают, что для нас важно противостоять террористическим образованиям, в том числе ополченцам хути в Йемене, которые поддерживаются Ираном", - отметил министр.

Министр также отметил, что поставки и экспорт саудовской нефти и нефтепродуктов идут по графику, без перебоев.

Как сообщалось, 13 мая два нефтяных танкера, принадлежащих Саудовской Аравии, подверглись диверсии у побережья ОАЭ. Аль-Фалих сообщил, что судам был нанесен значительный ущерб. Один из танкеров, по его словам, шел за нефтью в Саудовскую Аравию, чтобы затем доставить ее в США.

Телеканал Al Arabiya в понедельник сообщил, что вместе с двумя танкерами Саудовской Аравии пострадали по одному кораблю из ОАЭ и Нигерии.