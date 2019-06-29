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"Би-би-си" рассказала о предполагаемом руководителе отравлением Скрипалей

"Би-би-си" рассказала о предполагаемом руководителе отравлением Скрипалей
Полицейские у дома в Солсбери, где были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль
Фото: Reuters

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Денис Сергеев, прибывший в Великобританию под именем Сергей Федотов, мог руководить действиями подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщается в расследовании программы "Би-би-си" Newsnight.

В публикации говорится, что Сергеев имеет звание генерал-майора и служит в ГРУ (Главное управление Генерального штаба, ранее называлось Главным разведывательным управлением (ГРУ) - ИФ). Источники "Би-би-си" подтвердили, что Сергеев руководил оперативной группой и, находясь в Лондоне, поддерживал связь с вышестоящими офицерами в Москве.

Сообщается, что Сергеев был в столице Великобритании со 2 по 4 марта. Он жил отдельно от двух других фигурантов дела - Александра Петрова (Александр Мишкин) и Руслана Боширова (Анатолий Чепига) - возле вокзала Паддингтон, где провел большую часть своей поездки.

Утром 3 марта он доехал до набережной Темзы в центре Лондона, где в это же время, по данным британской полиции, находились двое других подозреваемых. У Сергеева было около 30-40 минут, и в это время он мог встретиться с Петровым и Бошировым, которые после на поезде отправились в Солсбери.

Согласно данным биллинга, полученным расследователями Bellingcat, Сергеев в Лондоне избегал Wi-Fi, используя соединения 3G и 4G. Он пользовался интернетом "сотни раз", обменивался сообщениями в мессенджерах WhatsApp, Viber и Telegram. Звонил он лишь единожды перед отъездом, зато ответил на десять звонков с того же номера. Как считают источники "Би-би-си", номер мог принадлежать связному Сергеева в ГРУ.

Номер предполагаемого связного был зарегистрирован на обычную сим-карту, однако телефон не связывался ни с одной из вышек мобильной связи и не имел IMEI (International Mobile Equipment Identity, уникальный номер мобильного телефона - ИФ). Кроме того, у этого номера несколько лет не было владельца, что противоречит российским законам.

По информации Bellingcat, Сергеев под псевдонимом Сергей Федотов бывал в Великобритании в 2016 и 2017 годах, причем в 2017 году там в то же время был и полковник Мишкин.

Ранее британский телеканал Sky News назвал настоящее имя третьего подозреваемого в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии - Денис Сергеев.

"Дело Скрипалей"

В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были найдены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в СССР.

В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ. По данным СМИ, под именами Боширова и Петрова скрывались сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

В Великобритании их заочно обвинили в заговоре с целью убийства Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери при помощи нервно-паралитического вещества типа "Новичок".

Великобритания РФ Сергей Скрипаль Денис Сергеев

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