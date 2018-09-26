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СМИ узнали настоящее имя одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей

Есть обновление от 20:45

По данным The Daily Telegraph, Руслан Боширов - это полковник ГРУ Анатолий Чепига

СМИ узнали настоящее имя одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей
Руслан Боширов (Анатолий Чепига)
Фото: ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Одного из двух мужчин, которых Лондон подозревает в причастности к отравлению в Солсбери, зовут Анатолий Чепига, пишет в среду издание The Daily Telegraph.

"Настоящее имя человека, разыскиваемого по делу об отравлении (Скрипалей) нервнопаралитическим веществом, названное ранее контртеррористическим отделом полиции как Руслан Боширов, теперь может быть определено так: полковник Анатолий Владимирович Чепига", - говорится в сообщении издания.

В начале марта 2018 г. в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Ранее следствие в Великобритании утверждало, что к отравлению причастны граждане России, двое сотрудников российской военной разведки (ГРУ) Александр Петров и Руслан Боширов, а также сообщало, что у них могли быть еще двое соучастников. Фотографии подозреваемых были обнародованы Скотланд-Ярдом. Позднее в британских СМИ появились кадры с ними в аэропорту, на вокзале и на улицах Солсбери.

5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что Петрову и Боширову было предъявлено обвинение. По информации "Би-би-си", подозреваемые находились на территории Великобритании под вымышленными именами, и возраст каждого из них - "примерно 40 лет".

12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил на Восточном экономическом форуме, что в Москве выяснили, кто те люди, чьи фотографии публиковала британская пресса. Президент выразил надежду, что они "сами появятся и о себе расскажут", добавив, что "ничего там особенного и криминального нет".

13 сентября Петров и Боширов дали интервью телеканалу Russia Today. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян заявляла, что они сами с ней связались, так как решили выступить публично. Петров и Боширов опровергли свою причастность к преступлению во время поездки в Великобританию. Они рассказали, что побывали в Солсбери как туристы и не являются агентами ГРУ. По их словам, в Лондон они прилетели 2 марта, а на следующий день прибыли в Солсбери. Покинули Великобританию мужчины 4 марта. Они отметили, что Солсбери является туристическим городом со "знаменитым во всей Европе собором". При этом Петров и Боширов пообещали Симоньян передать ей фотографии своего визита в Солсберийский собор, но так этого и не сделали.

По словам Петрова и Боширова, они не привозили с собой ни отравляющих веществ, ни флакона духов Nina Ricci, в котором, по утверждению британского следствия, содержалось нервно-паралитическое вещество "Новичок".

"Нормальным мужикам с собой возить женские духи - это не глупо? Когда проходишь таможню, проверяют все вещи. Если бы у нас что-то было, у них бы возникли вопросы, зачем у мужчины в багаже лежат женские духи", - отметил Боширов.

Петров и Боширов не стали отвечать на вопрос Симоньян о том, какие отношения их связывают. Мужчины заявили, что не работают в ГРУ. Они не стали уточнять подробности, но рассказали, что у них бизнес в фитнес-индустрии, связанный с консультированием по спортивному питанию.

Они добавили, что недавно пару раз посещали и Швейцарию, провели там Новый год. Путешествие было частью их отпуска, однако они также были в Европе, чтобы заниматься бизнесом, который связан со спортивным питанием, передает RT.

На вопрос о причинах обращения в СМИ, Петров и Боширов ответили: "Защиты попросить".

Боширов заявил, что их жизнь полностью перевернулась. "Мы на улицу выйти не можем, мы боимся, мы опасаемся за жизнь, за близких, за тех людей, которые нас знают", - добавил он.

Симоньян заявила, что не сомневается, что общалась "с теми самыми людьми". "Они показали мне паспорта, да и чисто визуально они похожи на опубликованных на фотографиях людей", - сообщила она. Позднее Симоньян в своем Telegram-канале отметила: "Кто они (давшие интервью RT люди - ИФ), что они делали в Англии, те ли, за кого себя выдают, я не знаю и не могу знать. (...) Их ответы - их ответственность. И выбор каждого зрителя - верить им или нет. Я намеренно не комментирую свои впечатления. Кроме, пожалуй, того, что они сильно нервничали и потели".

В МИД Великобритании заявили, что интервью Петрова и Боширова, которых Лондон подозревает в причастности к отравлению в Солсбери, представляет собой ложь и искажения. Британские власти считают, что это телеинтервью было наказанием для Петрова и Боширова за проваленную операцию.

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Теги: Великобритания, Сергей Скрипаль

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