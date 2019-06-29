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СМИ узнали о проверке Минюстом США Boeing 787 Dreamliner

Полеты Boeing 737 MАX запрещены во всем мире после гибели 346 человек в двух авиакатастрофах

СМИ узнали о проверке Минюстом США Boeing 787 Dreamliner
Завод по производству Boeing 787 Dreamliner в Северном Чарльстоне, штат Южная Каролина
Фото: Reuters

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США запросило документы по производству Boeing 787 Dreamliner в Южной Каролине, пишет The Seattle Times со ссылкой на два источника, осведомленных о ходе расследования.

По данным издания, ведомство получило информацию о "некачественной работе" на заводе по производству Dreamliner в Северном Чарльстоне, штат Южная Каролина. Газета отмечает, что именно американский Минюст занимается сертификацией 737 MAX после двух катастроф этого лайнера.

Кроме того, один из источников The Seattle Times утверждает, что в начале июня несколько отдельных сотрудников завода в Южной Каролине получили повестки в суд.

Представители Boeing и Минюста США отказали изданию в комментарии.

Полеты Boeing 737 MАX приостановили во всем мире после двух авиакатастроф. В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

В Boeing катастрофы объяснили проблемами с программным обеспечением системы МCAS, которая регулирует слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете. Компания в середине мая заявила, что полностью обновила ПО.

Boeing 737 MAX Dreamliner США Южная Каролина Минюст США

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