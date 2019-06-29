Трамп обвинил администрацию Обамы в кризисе вокруг поставок Турции российских С-400

Комплексы С-400 Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не винит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в кризисе вокруг предстоящей поставки Анкаре российских систем ПВО С-400.

"Это неприятная история, но, по сути, в этом нет вины президента Эрдогана", - заявил он в субботу на пресс-конференции в Осаке.

США настаивают на отмене поставок С-400 Турции, однако в Анкаре неоднократно заявляли, что не намерены идти на такой шаг.

Президент США пояснил, что изначально Турция хотела купить у США ракеты Patriot, но администрация Барака Обамы отказалась от этой сделки. После этого Анкара решила купить системы ПВО С-400, напомнил он.

При этом Трамп отметил, что "давайте предположим, что они (С-400 - ИФ) намного хуже (американских аналогов - ИФ)".

Трамп подчеркнул, что вопрос об С-400 - сложный, и его администрация будет пытаться его решить.

В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция далеко продвинулась на пути реализации соглашения с РФ по ЗРС С-400 и потому уже не может отказаться от этой сделки.

"Контракт с Россией на закупку С-400 находится на стадии поставок. Турция не может отказаться от контракта на стадии поставок. Эта тема закрыта", - пишет агентство "Анадолу" со ссылкой на слова находящегося в Осаке Эрдогана.

Турецкий лидер также подчеркнул, что власти США не будут вводить санкции против Анкары за покупку у России систем ПВО С-400.

"В ходе встречи с президентом США мы обсудили вопрос санкций. Трамп заявил, что этого не произойдет", - приводят слова Эрдогана турецкие СМИ.