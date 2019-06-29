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Трамп на встрече с Эрдоганом выразил обеспокоенность закупкой С-400

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность планами Анкары получить российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, говорится в сообщении Белого дома в субботу.

"Президент выразил обеспокоенность потенциальной покупкой Турцией российской системы С-400. Он призвал Турцию развивать сотрудничество в оборонной сфере с США таким образом, чтобы укрепить альянс НАТО", - говорится в коммюнике.

Кроме того, стороны обсудили ряд важных для Вашингтона и Анкары вопросов, в том числе улучшение двусторонних торговых отношений и выполнение общих задач по Сирии.

Переговоры президентов США и Турции прошли на полях саммита G20 в Осаке. Перед встречей Трамп назвал ситуацию вокруг покупки Турцией российских ЗРС сложной проблемой.

Турция закупила у России ЗРС С-400 "Триумф" на сумму $2,5 млрд. Это вызвало противодействие со стороны властей США, которые опасаются, что такой шаг Турции поставит под угрозу их безопасность

Вашингтон угрожал не продавать Турции свои истребители F-35 и свернуть сотрудничество по их обслуживанию, так как С-400 может рассекретить возможности американского самолета. Кроме того, американская сторона отменила обучение турецких военных управлению F-35.

Руководство Турции неоднократно заявляло, что вопрос с приобретением у России С-400 закрыт и что Анкара не откажется от закупки российских ЗРС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщал, что поставки ЗРС С-400 начнутся в первой половине июля.

С-400 Реджеп Тайип Эрдоган Дональд Трамп США Турция

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