Дональд Трамп прибыл в Южную Корею
Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп прибыл в Южную Корею, где во время визита в демилитаризованную зону у него может состояться встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Ожидается, что президент США также проведет переговоры с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в Сеуле.
Ранее Трамп заявил, что не имеет ничего против того, чтобы пересечь ненадолго границу с КНДР во время визита в демилитаризованную зону. "Без проблем", - сказал он в субботу на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, был бы он готов ступить на северокорейскую территорию, если в демилитаризованной зоне у него состоятся переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Трамп прибыл в Южную Корею из Японии, где он принимал участие в двухдневном саммите G20 в Осаке.
Как сообщалось, в субботу Трамп в своем твиттере предложил Ким Чен Ыну встретиться в демилитаризованной зоне.
Главы США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели два саммита. Первая встреча состоялась в Сингапуре в прошлом году 12 июня. На ней был подписан документ, обязывающий КНДР провести денуклеаризацию в обмен на отмену санкций.
Второй саммит в Ханое в конце февраля этого закончился преждевременно без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Причиной разногласий на встрече стали санкции против КНДР. После саммита Трамп заявил, что Северная Корея потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров утверждал, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.