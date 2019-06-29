Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп прибыл в Южную Корею, где во время визита в демилитаризованную зону у него может состояться встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Ожидается, что президент США также проведет переговоры с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в Сеуле.

Ранее Трамп заявил, что не имеет ничего против того, чтобы пересечь ненадолго границу с КНДР во время визита в демилитаризованную зону. "Без проблем", - сказал он в субботу на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, был бы он готов ступить на северокорейскую территорию, если в демилитаризованной зоне у него состоятся переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Трамп прибыл в Южную Корею из Японии, где он принимал участие в двухдневном саммите G20 в Осаке.

Как сообщалось, в субботу Трамп в своем твиттере предложил Ким Чен Ыну встретиться в демилитаризованной зоне.