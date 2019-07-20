Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили сообщил, что его партия не будет участвовать в выборах в Верховную раду Украины.

В заявлении, опубликованном на его странице в фейсбуке, он объяснил свое решение тем, что президенту Украины Владимиру Зеленскому "нужно дать шанс формировать большинство без уступок старым политикам".

"Поэтому каждый процент сейчас важен. И я бы не хотел, чтобы из-за наших процентов, которые всё-таки нам могут не позволить пройти в Раду, "Слуга народа" не добрала несколько процентов до возможности независимо формировать правительство", - заявил Саакашвили.

В заключении политик призвал своих сторонников поддержать мажоритарщиков от "Движения новых сил", а по спискам - отдать голоса за партию главы государства "Слуга народа".

На Украине в воскресенье, 21 июля, пройдут внеочередные выборы в Верховную раду. Как и парламент восьмого созыва, новый состав Верховной Рады изберут по смешанной системе.

В субботу, 20 июля, в стране наступил "день тишины" перед голосованием.

Зеленский в своей инаугурационной речи 20 мая заявил, что распускает Раду восьмого созыва. 21 мая он подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов". Выборы в Раду должны были пройти осенью 2019 года.