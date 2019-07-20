Поиск

Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили сообщил, что его партия не будет участвовать в выборах в Верховную раду Украины.

В заявлении, опубликованном на его странице в фейсбуке, он объяснил свое решение тем, что президенту Украины Владимиру Зеленскому "нужно дать шанс формировать большинство без уступок старым политикам".

"Поэтому каждый процент сейчас важен. И я бы не хотел, чтобы из-за наших процентов, которые всё-таки нам могут не позволить пройти в Раду, "Слуга народа" не добрала несколько процентов до возможности независимо формировать правительство", - заявил Саакашвили.

В заключении политик призвал своих сторонников поддержать мажоритарщиков от "Движения новых сил", а по спискам - отдать голоса за партию главы государства "Слуга народа".

На Украине в воскресенье, 21 июля, пройдут внеочередные выборы в Верховную раду. Как и парламент восьмого созыва, новый состав Верховной Рады изберут по смешанной системе.

В субботу, 20 июля, в стране наступил "день тишины" перед голосованием.

Зеленский в своей инаугурационной речи 20 мая заявил, что распускает Раду восьмого созыва. 21 мая он подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов". Выборы в Раду должны были пройти осенью 2019 года.

Украина Верховная рада Михаил Саакашвили

Новости по теме

Новости

Оператор захваченного Ираном танкера сообщил о россиянах на борту судна

Иранские СМИ опровергли захват второго британского танкера

Иранские СМИ опровергли захват второго британского танкера

Глава МИД Великобритании подтвердил захват Ираном второго танкера

Американский чиновник заявил, что Иран задержал два танкера

Оператор британского танкера подтвердил его захват Ираном

Иран захватил британский танкер

Иран захватил британский танкер

Дезертир с гранатой задержан у Верховной Рады в Киеве

Иран опубликовал видео, якобы опровергающее заявления США о сбитом беспилотнике

Иран опубликовал видео, якобы опровергающее заявления США о сбитом беспилотнике

Премьер Косова подал в отставку из-за повестки в трибунал в Гааге

В Южной Корее начали массово бойкотировать японские товары

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');