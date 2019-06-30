Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 июня

Ситуация с паводками в Иркутской области, грядущее продление договора ОПЕК+

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Количество погибших от паводка в Иркутской области выросло до пяти. Для решения проблемы в область прилетел Владимир Путин. Два человека до сих пор не найдены.

– Министры ОПЕК+ обсудят возможность продления сделки по снижению нефтедобычи. Участники нефтяного рынка по-прежнему пытаются поддержать цены на сырье. Владимир Путин уже договорился с саудовским принцем о снижении добычи.

– Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России. В стране оказалось три региона, где ежемесячно платят менее 500 рублей. Средние расходы россиян на ЖКХ, тем не менее, выросли за год.

– Уругвай покинул Кубок Америки после трех отмененных голов в ворота Перу. Победителя пришлось определять в серии пенальти. В полуфинале Перу сыграет с Чили.