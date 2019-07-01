Порошенко заявил о вытеснении Украины из международной политики

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Обсуждение любых вопросов, касающихся Украины, должны проходить только с участием самой Украины, отметил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, комментируя ход саммита G-20 в Японии.

"Судьбу Украины должны решать украинцы, и в переговорах с партнерами я исходил из принципа "Ничего об Украине без Украины". Прямо накануне предыдущего саммита "Большой двадцатки", который проходил в Буэнос-Айресе, в Аргентине, я провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, потому что президент Трамп был в воздухе, как раз летел в Буэнос-Айрес", - отметил Порошенко в эфире программы "Сегодня. Итоги" на телеканале "Украина" в воскресенье вечером.

Порошенко отметил, что всегда готов помочь и оказать поддержку новому руководству страны.

"Сейчас что-то изменилось? Сейчас - и мы видим эти риски - Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики. И я настоятельно рекомендую и руководству государства, готов предложить еще раз свою поддержку. Потому и я, и моя политическая сила - мы государственники. Нам категорически неприемлема позиция "чем хуже - тем лучше". Если надо помочь связями, авторитетом, советами, разработкой стратегии - мы всегда готовы", - отметил лидер "Европейской солидарности".

На полях саммита "большой двадцатки" прошла встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Дмитрий Песков сообщил, что Трамп поднял тему украинских моряков. Американская сторона рассказала, что лидеры обудили темы Ирана, Украины, Сирии, Венесуэлы.