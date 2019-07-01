Финляндия вступает в права председателя Совета ЕС на полгода

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Председательский мандат Финляндии в Совете ЕС начинается в понедельник, он продлится до 31 декабря.

Программа председательства Финляндии в Совете ЕС открывается разделом "Общие ценности и правовое государство являются краеугольными камнями европейских действий". В документе подчеркивается важность обеспечения уважения основополагающих ценностей ЕС.

Финляндия во главе Совета ставит задачу поиска эффективных средств, которые могли бы гарантировать уважение общих ценностей Евросоюза в государствах-членах ЕС. В программе также говорится о необходимости развития диалога о правовом государстве, продолжения переговоров об обусловленности выделения европейских фондов уважением принципов правового государства. Еще одним пунктом документа является борьба против коррупции, которая подрывает базовые ценности и правила союза, подрывает доверие граждан к властям и нарушает здоровое финансовое управление.

Второй раздел программы председательства Финляндии посвящен созданию "конкурентоспособного и социально инклюзивного" Евросоюза.

"Европейская экономика продолжит наращивать свой потенциал, но в замедленном темпе. Напряженность в международной торговле, изменения в сфере труда и технологий, а также старение населения представляют собой важный вызов для экономического роста, занятости и процветания", - говорится в документе.

"Мы должны стремиться к конкурентоспособному и социально инклюзивному ЕС. (...) Евросоюзу нужна долгосрочная глобальная стратегия, стимулирующая устойчивый экономический рост и конкурентоспособность", - отмечается в программе.

Финляндия также считает необходимым всестороннее использование потенциала научных исследований, инноваций, а также цифровых технологий в ЕС.

"Содействуя знаниям и образованию, территориальному и социальному равенству и равенству между женщинами и мужчинами, ЕС обеспечит устойчивый экономический рост и благополучие своих граждан. В то же время он должен развивать социальное взаимодействие своих граждан и улучшать их возможности работать и развивать свои знания. Особое внимание следует уделить социальной включенности и занятости молодежи. Мы не можем позволить себе потерять поколение", - отмечается в программе Финляндии.

Третий раздел посвящен проблеме изменения климата и сокращения выбросов углекислого газа. В программе председательства Финляндии говорится, что "ЕС должен укрепить свой имидж мирового лидера в области климата".

"С этой целью Евросоюзу следует разработать долгосрочную стратегию в защиту климата, чтобы стать углеродно-нейтральным, начиная с 2050 года", - призывают в Хельсинки.

В Финляндии указывают на то, что переход к углеродно-нейтральной Европе усилит экономический рост и конкурентоспособность ЕС.

Последний, четвертый раздел программы председательства Финляндии посвящен защите граждан ЕС. В этом направлении Хельсинки выделяет три вектора: защита Европы от последствий конфликтов в соседних с ЕС регионах, борьба против трансграничной преступности и терроризма, а также обеспечение внутренней безопасности Евросоюза.

Для этого Финляндия предлагает использовать такие внешнеполитические инструменты, как дипломатия, операции по управлению кризисными ситуациями, торговая политика и помощь развитию.

"ЕС должен содействовать многосторонним решениям и усиливать свой вклад в предупреждение конфликтов и посредническую деятельность", - говорится в программе.

Обеспечение всеобщей безопасности граждан ЕС предусматривает борьбу с трансграничной преступностью и терроризмом. Ставится также задача обеспечения безопасности границ.

Финляндия будет стремиться к улучшению сотрудничества государств-членов ЕС в предупреждении внутренней преступности, в совершенствовании применения законов и в области гражданской защиты.

"Настало время дать оценку стратегии внутренней безопасности ЕС, чтобы определить ее сильные аспекты и аспекты, которые следует развивать. Необходимо идентифицировать новые угрозы для внутренней безопасности, чтобы усилить возможности ЕС реагировать на них. В ходе этой оценки нужно напомнить, что внутренняя и внешняя безопасность все более и более связаны. ЕС должен подготовиться противостоять единым фронтом будущим угрозам", - призывает Хельсинки.

Председательство Совета ЕС осуществляется по очереди каждым государством-членом на срок шесть месяцев. В этот полугодовой период соответствующая страна Евросоюза председательствует на заседаниях советов разного профиля, кроме Совета ЕС по иностранным делам, занимается подготовкой и обсуждением с Еврокомиссией и Европарламентом законопроектов ЕС, организует общесоюзные мероприятия политического и культурного направления.