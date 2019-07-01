Туск прервал саммит ЕС для новых консультаций с руководителями государств-членов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Официальный представитель главы Европейского совета Дональда Туска Пребен Ааманн сообщил о приостановке саммита ЕС, обсуждающего назначения на ключевые посты в Евросоюзе.

"Европейский совет приостановлен его председателем. Туск теперь будет организовывать двусторонние встречи с лидерами. Европейский совет возобновится после завершения двусторонних переговоров", - написал пресс-секретарь в твиттере.

Саммит ЕС, и без того опаздывающий от объявленного графика из-за сложных консультаций в течение воскресенья, зашел в очередной тупик в дискуссиях о том, кто должен стать главой Европейской комиссии.

Как сообщают анонимные источники, на которые ссылаются европейские СМИ, ведущая политическая сила в Европейском парламенте - Европейская народная партия (ЕНП) - отказалась от достигнутого "на полях" саммита G20 в Осаке компромисса ведущих стран ЕС о распределении руководящих постов в ключевых институтах Евросоюза, на который рассчитывали противники принципа выдвижения кандидатами лидеров партийных списков (spitzenkandidat), в частности, немца Манфреда Вебера.

Компромисс должен был иметь результатом выдвижение на пост председателя ЕК кандидата социалистов, получивших на выборах в Европарламент второй результат, нидерландца Франса Тиммерманса.

О том, что входящие в ЕНП руководители стран ЕС едва ли откажутся от намерения иметь во главе Еврокомиссии своего выдвиженца, заявил журналистам на саммите и премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

"Никто из руководителей от ЕНП не принял соглашения, обсуждавшегося в Осаке", - сказал Варадкар. По его словам, "имя Вебера по-прежнему на столе".

Как утверждают источники, ЕНП якобы была готова отказаться от поста председателя Еврокомиссии при условии получения постов глав Европейского совета и Европейского парламента.

Компромисс же, не устроивший ЕНП, заключался в том, что Тиммерманс назначался бы председателем Еврокомиссии, Вебер избирался главой Европарламента, Европейский совет возглавил бы либерал, а правоцентристы Европейской народной партии получили бы еще пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, объясняют европейские СМИ.