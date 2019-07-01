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Два боевика убиты после теракта у здания Минобороны Афганистана в Кабуле

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Два террориста ликвидированы на территории управления материально-технического обеспечения Минобороны Афганистана в Кабуле после взрыва в понедельник утром, сообщил глава пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими.

Контртеррористическая операция продолжается, написал Рахими в своем твиттере.

Не менее десяти человек погибли в результате взрыва у здания Минобороны Афганистана в Кабуле в понедельник, сообщил ранее телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на МВД страны. По данным Минздрава Афганистана, ранения получили 65 человек.

Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

По сообщению Рахими, спецназ МВД блокировал здание, куда проникли нескольких боевиков после взрыва у военного ведомства страны.

Афганистан

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