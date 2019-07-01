Поиск

После взрыва в Кабуле в больницы доставлены 93 человека

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Число раненных после взрыва в Кабуле, произошедшего в понедельник утром, достигло 93 человек, сообщил глава пресс-службы Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр.

Ранее сообщалось о 65 раненых в результате теракта.

Телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на данные МВД страны сообщил, что жертвами взрыва стали не менее 10 человек.

В понедельник утром у здания министерства обороны Афганистана был подорван заминированный автомобиль. Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). По словам представителя талибов, целью боевиков был центр материально-технического обеспечения Минобороны Афганистана.

По последним данным, в ходе контртеррористической операции убиты два террориста.

Афганистан Кабул

Новости по теме

Новости

Посольство США сообщило об ухудшении здоровья арестованного Пола Уилана

В Берлине не подтвердили побег в Германию жены эмира Дубая

Иран превысил лимит по запасам низкообогащенного урана

Туск приостановил саммит ЕС до вторника и отменил пресс-конференцию

Матвиенко призвала ООН запретить санкции в отношении парламентариев

Власти Северного Кипра назвали упавший с неба неопознанный объект российской ракетой

Власти Северного Кипра назвали упавший с неба неопознанный объект российской ракетой

Samsung и LG столкнутся с нехваткой материалов из-за конфликта Южной Кореи с Японией

"Талибан" взял на себя ответственность за взрыв в Кабуле

"Талибан" взял на себя ответственность за взрыв в Кабуле

Неопознанный объект упал и взорвался на Кипре

Демонстранты начали штурмовать Законодательный совет Гонконга

Демонстранты начали штурмовать Законодательный совет Гонконга
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');