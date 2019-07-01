После взрыва в Кабуле в больницы доставлены 93 человека

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Число раненных после взрыва в Кабуле, произошедшего в понедельник утром, достигло 93 человек, сообщил глава пресс-службы Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр.

Ранее сообщалось о 65 раненых в результате теракта.

Телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на данные МВД страны сообщил, что жертвами взрыва стали не менее 10 человек.

В понедельник утром у здания министерства обороны Афганистана был подорван заминированный автомобиль. Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). По словам представителя талибов, целью боевиков был центр материально-технического обеспечения Минобороны Афганистана.

По последним данным, в ходе контртеррористической операции убиты два террориста.