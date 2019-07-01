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Турция задумалась о покупке истребителей у РФ, если не получит F-35 у США

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Турция рассмотрит возможность покупки боевых самолетов у России в случае, если США откажутся продать Анкаре свои истребители F-35, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на турецкие источники.

"Если Турцию исключат из программы F-35, она будет искать альтернативы, в том числе и российские истребители, пока будет заниматься разработкой собственных боевых самолетов и баллистических ракет", - заявил собеседник агентства.

Турция закупила у России ЗРС С-400 "Триумф" на сумму $2,5 млрд, что вызвало недовольство со стороны властей США. Из-за этого Вашингтон пригрозил Анкаре исключением из программы по F-35 и санкциями. По мнению американских властей, размещение С-400 в Турции поставит под угрозу безопасность США и их союзников по НАТО.

Руководство Турции неоднократно заявляло, что вопрос с приобретением у России С-400 закрыт и что Анкара не откажется от закупки российских ЗРС. Сегодня, 1 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что поставки С-400 будут осуществлены в течение десяти дней.

США Турция РФ С-400

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