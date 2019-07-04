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Эрдоган назвал грабежом отказ США поставить Турции истребители F-35

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал возможный отказ США от поставок Анкаре закупленных ею истребителей F-35 грабежом.

"Если у вас есть клиент, и этот клиент платит точно, как часы, то как вы можете не давать этому клиенту свои товары? Это называется грабежом", - приводит газета Hurriyet слова президента перед журналистами во время визита в Пекин.

Эрдоган напомнил, что Анкара заключила соглашение о закупке 116 самолетов F-35 и уже заплатила за истребители $1,4 млрд, и четыре самолета уже поставлены. Он подчеркнул, что Турция является не просто рынком сбыта, но и участвует в производстве этих самолетов, так как некоторые их части изготавливаются в Турции.

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Вашингтон неоднократно угрожал исключить Турцию из программы строительства и поставок истребителей F-35, если она не откажется от закупок российских зенитных ракетных систем С-400.

После встречи с президентом США Дональдом Трампом "на полях" саммита G20 в Осаке Эрдоган сказал журналистам, что американский президент сообщил, что не будет вводить санкции против Турции за закупку С-400.

Сам Трамп на прошлой неделе заявил, что прежняя администрация обошлась с Турцией несправедливо, но оговорился, что возможность санкций в Вашингтоне еще обсуждается.

Эрдоган добавил, что, как планируется, российские ЗРС будут поставлены в Турцию в первой половине июля, сделка предполагает совместное производство комплексов, а также передачу турецкой стороне технологий.

Турция США F-35

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