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Трамп решил оставить в Афганистане разведку после вывода войск из страны

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что сохранит разведывательное присутствие в Афганистане, хотя он давно желает полностью вывести американских военных из страны.

"Я бы оставил там очень сильную разведку", - сказал Трамп в интервью Fox News. При этом он отметил, что США необходимо существенно уменьшить в Афганистане число военных.

По словам главы США, Афганистан - страна с "множеством хороших укрытий", и за ней нужно следить.

Члены террористической организации "Талибан" (запрещена в РФ) настаивают на выводе войск США из Афганистана в обмен на обещания, что лидеры талибов помогут бороться с терроризмом. В конце июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты близки к подписанию соглашения с представителями "Талибана".

В декабре администрация Трампа планировала вывести войска из Афганистана, но это предложение встретило сопротивление со стороны республиканских законодателей.

Дональд Трамп США Афганистан Талибан

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