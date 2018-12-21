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Трамп приказал сократить численность американских войск в Афганистане

Ранее США начали вывод войск из Сирии

Трамп приказал сократить численность американских войск в Афганистане
Американские военные советники в Афганистане
Фото: Reuters

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о выводе из Афганистана части американских военных, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа официальных лиц.

Источники отметили, что американский воинский контингент в Афганистане планируется сократить примерно на 7 тыс. человек в ближайшие недели.

В настоящее время в Афганистане насчитывается 14 тыс. военнослужащих армии США.

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Издание отмечает, что решение о сокращении контингента в Афганистане практически совпало по времени с объявлением о выводе 2 тыс. американских военных из Сирии.

"Если суммировать, то вывод войск из Сирии и вероятное сокращение численности военных в Афганистане представляет собой драматический сдвиг в подходе США к действиям в горячих точках мира и отражением неприятия Трампом вовлеченности в длительные военные катаклизмы с их высокой стоимостью и жертвами со стороны американцев", - говорится в публикации.

Газета приводит заявление одного из источников: "Думаю, это свидетельствует о том, насколько серьезно стремление президента выбраться из конфликтов".

Wall Street Journal пишет, что решение Трампа по Сирии, как и ранее принимавшиеся решения по внешнеполитическим вопросам, в частности, о выходе из ядерного соглашения по иранскому атому, принимались без согласования с членами президентской команды.

Это говорит о том, что Трамп стремится "закрепить свое стремление к принятию ключевых решений по вопросам национальной безопасности самостоятельно или в небольших группах, в том числе с советником по национальной безопасности Джоном Болтоном".

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Теги: США, Афганистан

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