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Си Цзиньпин попросил Трампа "временно" ослабить санкции против КНДР

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин призвал президента США Дональда Трампа "продемонстрировать гибкость" по отношению к Северной Корее, сообщил во вторник глава МИД КНР Ван И.

"(Си Цзиньпин - ИФ) настоял на том, чтобы США продемонстрировали гибкость и пошли на компромисс с КНДР, включая временное ослабление санкций в отношении КНДР и поиск решения взаимных претензий", - приводят СМИ слова Вана И.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в субботу в рамках саммита G20 в Осаке, по итогам которой договорились возобновить двусторонние переговоры.

Ранее в воскресенье Трамп и Ким Чен Ын провели встречу один на один в деревне перемирия Пханмунджом в демилитаризованной зоне, которая разделяет две Кореи.

Встреча прошла на южнокорейской территории, однако перед ней Трамп по приглашению Ким Чен Ына перешел на северокорейскую часть. Там он попозировал для фотографов вместе с Ким Чен Ыном.

До Трампа ни один президент США не бывал на территории КНДР.

Китай КНДР Си Цзиньпин

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