Филарет назвал томос ненастоящим и вредным для Украины

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Филарет Денисенко, "почетный патриарх" новой церкви Украины (ПЦУ), разочарован в истории с томосом, который был дан Константинопольским патриархом и не привел к преодолению украинского раскола.

"Томос нам пользы не принес никакой, а, наоборот, вред", - сказал Филарет в интервью телеканалу ZIK.

Он сообщил, что на встрече с тогдашним президентом Петром Порошенко, где был и глава ПЦУ Епифаний, была достигнута договоренность, что Филарет будет руководить УПЦ КП, а Епифаний будет представлять ПЦУ во внешнем мире.

"Но на деле вышло не так, и поэтому томос мы получили, но этот томос принес Украине больше вреда, чем пользы", - считает Филарет.

Он посетовал, что томос "разделил великую церковь Киевского патриархата на две части", и в итоге на Украине "как было три церкви, так и осталось: Украинская православная церковь Киевского патриархата, так называемая ПЦУ и Украинская православная церковь Московского патриархата".

По мнению Филарета, виноваты в этой ситуации все, особенно Порошенко, который "подписывал тайные договора с Константинополем".

На взгляд Филарета, зависимость ПЦУ от Константинополя проявляется в том числе и в том, что Константинополь поставил Епифанию викарного епископа-грека, "чтобы он информировал патриарха Варфоломея про жизнь украинской церкви и передавал предстоятелю указания Вселенского патриарха".

"Скажите, какая автокефальная Церковь имеет такие отношения? Российская - нет, Румынская - нет, а мы, получив томос про автокефалию, поставлены в зависимость. Этот томос ненастоящий, и потому мы такой томос отбрасываем", - резюмировал он.

Как сообщалось, неделю назад синод новой церкви Украины лишил ее "почетного патриарха" Филарета права руководства Киевской епархией. За несколько дней до этого Филарет заявил о несогласии с действиями Константинополя на Украине и о восстановлении "Киевского патриархата", самораспустившегося перед учреждением ПЦУ.