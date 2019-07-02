Еще два боевых корабля НАТО зашли в Черное море и направились в Одессу

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto во вторник вечером, пройдя Босфор, вошли в акваторию Черного моря, сообщили "Интерфаксу" информированные источники.

По имеющимся данным, они примут участие в проводимых США и Украиной военно-морских учениях Sea Breeze 2019, начавшихся в понедельник в северо-западной части Черного моря, в которых также участвуют ВМС Румынии, Болгарии, Турции и Грузии. В настоящее время британский и канадский корабли идут в направлении Одессы.

В минувшую субботу в Черное море для участия в учениях зашел американский эсминец USS Carney, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.