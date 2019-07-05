Поиск

Российский истребитель "перехватил" самолет-разведчик США над Черным морем

Российский истребитель "перехватил" самолет-разведчик США над Черным морем
Многоцелевой истребитель Су-27
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Истребитель Су-27 поднимался в воздух из-за приближения к границе РФ американского разведывательного самолета P-8A Poseidon, сообщили в российском Минобороны в пятницу.

По данным ведомства, самолет был обнаружен над нейтральными водами Черного моря. Ему на перехват вылетел истребитель Су-27, состоящий в дежурных силах противовоздушной обороны Южного военного округа.

Экипаж после приближения идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик Р-8А Poseidon. В Минобороны заявили, что после этого американский самолет сразу полетел в сторону от российской границы РФ. Су-27 вернулся на свой аэродром.

Ведомство подчеркивает, что полет российского истребителя проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

1 июля 2019 года на северо-западе Черного моря началось военно-морское учение Sea Breeze-2019 при участии кораблей и авиатехники НАТО.

В понедельник Минобороны сообщало, что Черноморский флот РФ отслеживает действия кораблей НАТО, которые участвуют в этом учении.

В минувшую субботу в Черное море для участия в учениях зашел американский эсминец USS Carney, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. Во вторник еще два боевых корабля НАТО зашли в Черное море и направились в Одессу.

Черное море РФ Минобороны P-8A Poseidon Су-27

Новости по теме

Новости

Два человека арестованы после сожжения флага США перед Белым домом

Военный переворот в Судане

Военные и оппозиция Судана договорились о создании временного правительства

Трамп в 45-минутной речи в День независимости назвал США "сильнейшей нацией"

Трамп в 45-минутной речи в День независимости назвал США "сильнейшей нацией"

Мощнейшее за 20 лет землетрясение произошло в Калифорнии

Внука Назарбаева обвинили в нападении на полицейского в Лондоне

Бывший зенитчик из ДНР арестован в связи с делом о крушении рейса МН17

Бывший зенитчик из ДНР арестован в связи с делом о крушении рейса МН17

Премьер Италии рассказал, что всякий раз грустит из-за продления санкций против РФ

Что произошло за день: четверг, 4 июля

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

Путин и папа римский Франциск беседовали ровно час

Путин и папа римский Франциск беседовали ровно час
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');