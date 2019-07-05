Российский истребитель "перехватил" самолет-разведчик США над Черным морем
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Истребитель Су-27 поднимался в воздух из-за приближения к границе РФ американского разведывательного самолета P-8A Poseidon, сообщили в российском Минобороны в пятницу.
По данным ведомства, самолет был обнаружен над нейтральными водами Черного моря. Ему на перехват вылетел истребитель Су-27, состоящий в дежурных силах противовоздушной обороны Южного военного округа.
Экипаж после приближения идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик Р-8А Poseidon. В Минобороны заявили, что после этого американский самолет сразу полетел в сторону от российской границы РФ. Су-27 вернулся на свой аэродром.
Ведомство подчеркивает, что полет российского истребителя проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
1 июля 2019 года на северо-западе Черного моря началось военно-морское учение Sea Breeze-2019 при участии кораблей и авиатехники НАТО.
В понедельник Минобороны сообщало, что Черноморский флот РФ отслеживает действия кораблей НАТО, которые участвуют в этом учении.
В минувшую субботу в Черное море для участия в учениях зашел американский эсминец USS Carney, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. Во вторник еще два боевых корабля НАТО зашли в Черное море и направились в Одессу.