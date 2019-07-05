Российский истребитель "перехватил" самолет-разведчик США над Черным морем

Многоцелевой истребитель Су-27 Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Истребитель Су-27 поднимался в воздух из-за приближения к границе РФ американского разведывательного самолета P-8A Poseidon, сообщили в российском Минобороны в пятницу.

По данным ведомства, самолет был обнаружен над нейтральными водами Черного моря. Ему на перехват вылетел истребитель Су-27, состоящий в дежурных силах противовоздушной обороны Южного военного округа.

Экипаж после приближения идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик Р-8А Poseidon. В Минобороны заявили, что после этого американский самолет сразу полетел в сторону от российской границы РФ. Су-27 вернулся на свой аэродром.

Ведомство подчеркивает, что полет российского истребителя проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

1 июля 2019 года на северо-западе Черного моря началось военно-морское учение Sea Breeze-2019 при участии кораблей и авиатехники НАТО.

В понедельник Минобороны сообщало, что Черноморский флот РФ отслеживает действия кораблей НАТО, которые участвуют в этом учении.