Трамп вновь предупредил Иран о возможном ударе США

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что не исключает возможности нанесения удара по Ирану, хотя он ранее и отменил запланированную атаку.

В интервью телеканалу Fox News президент США заявил, что "заработал большой капитал", отменив ракетный удар по Ирану, который был запланирован в ответ сбитый иранскими ПВО американский беспилотник.

При этом Трамп отметил, что "если что-то все же должно произойти, то будет хуже, если мы этого не сделаем". "К счастью, нам не приходится ничего делать", - добавил он.

Глава Соединенных Штатов также опроверг сообщения СМИ о том, что, когда он отменил удар, американские самолеты уже были в воздухе. "Мы этого не делали. Я принял окончательное решение не делать этого", - подчеркнул Трамп.

Кроме того, он повторил свое прежнее заявление, что жертвами удара США по Ирану могли стать 150 человек, и беспилотник не стоит жизни такого количества жизней. Трамп добавил, что США не хотят войны с Ираном, но они не позволят Тегерану иметь ядерное оружие.

"Мы хотим строить наши дороги, наши школы и другое. Но мы не можем позволить Ирану получить в свое распоряжение ядерное оружие... нельзя позволить Ирану иметь ядерное оружие, нельзя позволить некоторым другим странам иметь ядерное оружие. Это слишком разрушительно", - полагает Трамп.

Fox News отмечает, что это заявление Трамп сделал еще до того, как в МАГАТЭ подтвердили превышение Ираном лимита в 300 кг по запасам низкообогащенного урана, предусмотренного "ядерной сделкой". Это впоследствии подтвердили и в Иране, добавив однако, что Тегеран не нарушил условий СВПД, превысив лимит в 300 кг.

После этого Трамп заявил, что Иран "играет с огнем" и прекрасно это знает.