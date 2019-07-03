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Рождаемость в Италии в 2018 году упала до исторического минимума

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Число новорожденных в Италии в 2018 году стало самым низким с 1861 года, когда было образовано государство, а население страны оказалось самым старым в мире после японцев, следует из данных итальянского статистического ведомства Istat.

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В прошлом году в Италии родилось менее 440 тысяч детей, что на 4% ниже, чем годом ранее.

По мнению экономистов, сокращение населения снижает экономический потенциал страны. ВВП Италии еще не вернулся к докризисным значениям (кризис 2008 года), и ожидается, что экономика продолжит стагнировать в текущем году.

"Италии угрожает серьезный демографический спад", - отмечает экономист Capital Economics Джек Аллен. По его мнению, "это окажет давление на долгосрочный потенциал экономики к росту".

Процесс старения населения ускоряется из-за роста эмиграции. С 2014 года количество резидентов Италии сократилось почти на 700 тысяч человек, согласно данным Istat. При этом численность трудоспособного населения снизилась почти на 2%.

Италия

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