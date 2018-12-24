Естественная убыль населения в Японии поставила исторический рекорд

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Согласно официальной статистике японских властей, в этом году в стране наблюдался самая значительная естественная убыль населения за всю историю.

Как сообщает CNN, в уходящем 2018 году также поставлен антирекорд рождаемости: на свет появилась всего 921 тыс. детей. Это самый низкий показатель с начала наблюдений, то есть с 1899 года. С 2017 года число новорожденных за год упало на 25 тыс. и уже третий год подряд не превышает 1 млн.

Смертность в уходящем году достигла рекордных для послевоенного периода значений: 1,369 млн. Таким образом естественная убыль населения в Японии составила 448 тыс. человек, что является самым высоким показателем в истории.

Япония является одной из самых "старых" наций в мире, более 20% населения старше 65 лет. На данный момент численность населения составляет 124 млн, но к 2065 году, по прогнозам, она составит 88 млн человек.

Власти страны пытаются бороться с негативной тенденцией: в 2017 году было объявлено, что правительство направит дополнительно $18 млн на финансирование дошкольных учреждений и на помощь малоимущим семьям с детьми.