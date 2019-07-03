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Извержение вулкана неподалеку от Сицилии вызвало панику у туристов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - На итальянском острове Стромболи, расположенном в Тирренском море вблизи Сицилии, активизировался вулкан, что вызвало панику у туристов, сообщает в среду агентство ANSA.

По склонам вулкана стекает лава.

Туристы рассказывают, что услышали мощный взрыв, затем увидели столб пепла, а затем на остров обрушился "град камней".

Вулкан на Стромболи постоянно активен и именно этим привлекает на остров туристов. В последний раз он извергался в 2009 году; а последнее извержение, в котором погибли люди, было в 1930 году.

На остров направили пожарных с расположенного неподалеку острова Липари. Информации о пострадавших не поступало. Береговая охрана Италии готова эвакуировать всех желающих, однако не видит необходимости в полной эвакуации людей с острова, сообщает ANSA.

В то же время, очевидцы сообщают, что ситуация на острове складывается критическая, туристы были вынуждены спрятаться в помещениях или зайти в море.

"Все люди, находящиеся в деревне, около ста туристов и местных жителей, забаррикадировались в домах или же бросились в море. Ситуация критическая, несмотря на то, что в настоящее время нет пострадавших", - рассказал агентству владелец магазина в деревне Джиностро, расположенной на острове.

Италия

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