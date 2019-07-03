Извержение вулкана неподалеку от Сицилии вызвало панику у туристов

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - На итальянском острове Стромболи, расположенном в Тирренском море вблизи Сицилии, активизировался вулкан, что вызвало панику у туристов, сообщает в среду агентство ANSA.

По склонам вулкана стекает лава.

🇮🇹🔴🌋IMPACTANTE hay gente que vive cerca de este volcán Stromboli que hoy entro en una fase de erupción hasta el momento no se reportan victimas fatales (hay evacuaciones cerca del volcán)@chematierra @EarthQuakesTime @PepeEnVivo @TenshiMex pic.twitter.com/WxaXrVwlN9 — Fernando Caballero (@eduardocr04) 3 июля 2019 г.

Туристы рассказывают, что услышали мощный взрыв, затем увидели столб пепла, а затем на остров обрушился "град камней".

Вулкан на Стромболи постоянно активен и именно этим привлекает на остров туристов. В последний раз он извергался в 2009 году; а последнее извержение, в котором погибли люди, было в 1930 году.

На остров направили пожарных с расположенного неподалеку острова Липари. Информации о пострадавших не поступало. Береговая охрана Италии готова эвакуировать всех желающих, однако не видит необходимости в полной эвакуации людей с острова, сообщает ANSA.

В то же время, очевидцы сообщают, что ситуация на острове складывается критическая, туристы были вынуждены спрятаться в помещениях или зайти в море.

"Все люди, находящиеся в деревне, около ста туристов и местных жителей, забаррикадировались в домах или же бросились в море. Ситуация критическая, несмотря на то, что в настоящее время нет пострадавших", - рассказал агентству владелец магазина в деревне Джиностро, расположенной на острове.