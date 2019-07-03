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Турист погиб при извержении вулкана рядом с Сицилией

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Турист погиб из-за извержения вулкана на острове Стромболи к северу от Сицилии, сообщает в среду итальянское информагентство ANSA.

Еще один турист, находившийся на склоне вулкана, пострадал. О национальности туристов пока неизвестно.

Очевидцы, находящиеся в деревне Джиностра на острове, сообщают, что и там могут быть пострадавшие.

На остров прибыли пожарные, чтобы потушить пожары, начавшиеся из-за извержения.

На кадрах с места событий видно, как по склонам вулкана стекает лава.

Туристы рассказывают, что услышали мощный взрыв, а затем увидели столб пепла, после чего на остров обрушился град вулканических бомб. Извержение вызвало панику, некоторые люди бросились в море в попытках спастись от вулкана.

Стромболи Сицилия

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