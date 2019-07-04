Военные ведомства РФ и КНДР обсуждили план двустороннего сотрудничества

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны КНДР, генерал армии Но Гван Чхоль и замминистра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин обсудили реализацию плана двустороннего сотрудничества военных ведомств двух государств на двусторонней встрече в Пхеньяне в четверг.

Замглавы российского оборонного ведомства поблагодарил Но Гван Чхоля за приглашение посетить КНДР и сообщил, что у военных ведомств России и КНДР имеется совместный план двустороннего сотрудничества. "И я надеюсь, что этот план будет развиваться. У нас есть целый набор мероприятий, которые мы осуществляем", - заявил замминистра.

Он отметил, что "идет обмен по линии Генеральных штабов, делегационный обмен, обмен между высшими военными учебными заведениями КНДР и России".

Глава Минобороны КНДР отметил, что "визит делегации Минобороны России проходит в знаменательный период, когда под глубоким вниманием высших лидеров двух стран корейско-российские дружеские отношения развиваются изо дня в день". "Считаю, что данный визит стал важным моментом демонстрации нерушимой силы корейско-российской дружбы и развития двусторонних военных отношений на более высоком уровне в соответствии с требованиями эпохи", - подчеркнул он.

Но Гван Чхоль выразил надежду, что двусторонние переговоры, на которых обсуждались вопросы корейско-российских двусторонних военных отношений, а также посещение военной части, позволили членам российской делегации составить представление о КНДР.

Накануне Фомин обсудил активизацию отношений двух стран с заместителем главы военного ведомства КНДР Ким Хён Рёном, а также посмотрел показательные выступления корейских военнослужащих специальных подразделений в одной из воинских частей Народной армии КНДР.