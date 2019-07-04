Поиск

Военные ведомства РФ и КНДР обсуждили план двустороннего сотрудничества

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны КНДР, генерал армии Но Гван Чхоль и замминистра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин обсудили реализацию плана двустороннего сотрудничества военных ведомств двух государств на двусторонней встрече в Пхеньяне в четверг.

Замглавы российского оборонного ведомства поблагодарил Но Гван Чхоля за приглашение посетить КНДР и сообщил, что у военных ведомств России и КНДР имеется совместный план двустороннего сотрудничества. "И я надеюсь, что этот план будет развиваться. У нас есть целый набор мероприятий, которые мы осуществляем", - заявил замминистра.

Он отметил, что "идет обмен по линии Генеральных штабов, делегационный обмен, обмен между высшими военными учебными заведениями КНДР и России".

Глава Минобороны КНДР отметил, что "визит делегации Минобороны России проходит в знаменательный период, когда под глубоким вниманием высших лидеров двух стран корейско-российские дружеские отношения развиваются изо дня в день". "Считаю, что данный визит стал важным моментом демонстрации нерушимой силы корейско-российской дружбы и развития двусторонних военных отношений на более высоком уровне в соответствии с требованиями эпохи", - подчеркнул он.

Но Гван Чхоль выразил надежду, что двусторонние переговоры, на которых обсуждались вопросы корейско-российских двусторонних военных отношений, а также посещение военной части, позволили членам российской делегации составить представление о КНДР.

Накануне Фомин обсудил активизацию отношений двух стран с заместителем главы военного ведомства КНДР Ким Хён Рёном, а также посмотрел показательные выступления корейских военнослужащих специальных подразделений в одной из воинских частей Народной армии КНДР.

РФ КНДР

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 4 июля

Путин назвал невмешательство во внутренние дела других главным отличием РФ от США

Путин заявил о вынужденности санкций против экономических связей с Италией

Facebook и Instagram восстановили работу

Суд запретил администрации Трампа тратить средства Минобороны на стену

Суд запретил администрации Трампа тратить средства Минобороны на стену

Женщина погибла во время праздничного салюта в Минске

Порошенко призвал граждан протестовать против отмены закона о люстрации

Порошенко призвал граждан протестовать против отмены закона о люстрации
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Обвиняемому в организации беспорядков в Грузии надели электронный браслет

Турист погиб при извержении вулкана рядом с Сицилией

Извержение вулкана неподалеку от Сицилии вызвало панику у туристов

Извержение вулкана неподалеку от Сицилии вызвало панику у туристов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');