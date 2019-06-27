Путин призвал мировое сообщество подумать о гарантиях безопасности КНДР

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Мировое сообщество в настоящее время должно думать не о разоружении КНДР, а о гарантиях безопасности этой страны в соответствии с международным правом, считает президент РФ Владимир Путин.

"Нам нужно сейчас говорить не о том, как нам заставить Северную Корею разоружиться, а нужно подумать о том, как обеспечить безусловную безопасность Северной Кореи, как сделать так, чтобы любая страна в мире, в том числе Северная Корея, чувствовала себя в безопасности, чувствовала себя защищённой нормами международного права, которые неукоснительно соблюдаются всеми участниками международного общения, - вот о чём надо думать", - сказал он в интервью изданию Financial times.

"Нужно подумать о гарантиях, и на этой базе вести переговоры с Северной Кореей. Набраться терпения, проявляя к ней уважение, с одной стороны, а с другой стороны, понимая угрозы, которые в этой связи возникают, в связи с ядерным статусом и наличием ядерного оружия", - продолжил Путин.

По его мнению, нужно с уважением отнестись к законным озабоченностям Северной Кореи в смысле обеспечения её безопасности, "и найти такой способ обеспечения безопасности, в котором Северная Корея будет уверена".

"И, если это будет сделано, поверьте мне, ситуация будет развиваться так, как, может быть, сегодня никто не ожидает", - добавил глава российского государства.