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В Гибралтаре по подозрению в поставках нефти в Сирию задержали танкер

Власти региона считают, что команда судна нарушает санкции Евросоюза

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, команду которого заподозрили в поставках нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза. Об этом заявил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.

Ранним утром 4 июля судно задержали портовые службы, сотрудники правоохранительных органов при помощи британских морских пехотинцев. Операцию начали по приказу Пикардо.

По информации властей Гибралтара, танкер вез груз сырой нефти на НПЗ Банияс в Сирии, завод принадлежит компании, которая находится под санкциями Евросоюза. О действиях в отношении танкера и груза Пикардо уведомил Еврокомиссию.

Санкции Евросоюза и США запрещают поставки нефти и нефтепродуктов режиму президента Башара Асада и закупки у него нефти. Весной 2019 года Минфин США обнародовал списки судов, которых Вашингтон подозревает в нарушении этих санкций. В списке оказались в том числе суда, которые ходят под флагом России.

Сирия нефть Евросоюз

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