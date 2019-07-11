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Британия заявила Ирану протест в связи с попыткой захвата своего танкера

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Великобритании возмущено попыткой Ирана помешать проходу британского нефтетанкера через Ормузский пролив, сообщает в четверг телеканал Sky News.

В Лондоне назвали инцидент нарушением международного права и призвали Иран к деэскалации ситуации в регионе.

Ранее CNN сообщил, что пять вооруженных катеров Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана в среду безуспешно попытались захватить британский танкер в Персидском заливе. Источники телеканала рассказали, что иранцы приказали судну изменить курс и остановиться в близлежащих иранских территориальных водах.

Однако фрегат Королевских ВМС Великобритании HMS Montrose, сопровождавший танкер, направил свои палубные орудия на иранцев и сделал устное предупреждение. После этого иранские катера отступили.

Самолет США, находившийся рядом, снял видео инцидента.

Между тем, Иран эти сообщения отрицает. "Стычек с иностранными судами, в частности, с английскими, не было", - заявили в КСИР, отметив, впрочем, что, если бы были даны команды о захвате судна, они были бы выполнены незамедлительно.

На прошлой неделе власти Гибралтара - британской заморской территории - задержали танкер, который, предположительно, вез в Сирию нефть из Ирана. Сообщалось, что это было сделано по просьбе Великобритании. Иран пообещал, что не оставит этот инцидент без ответа.

Иран Великобритания

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