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Полиция задержала четырех участников беспорядков в Тбилиси

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Тбилиси задержали четырех участников беспорядков, произошедших в грузинской столице 20-21 июня, сообщает в четверг МВД страны.

Их подозревают в нападении на полицейских во время штурма здания парламента, что якобы доказывается видеозаписями с места событий. Если вина задержанных будет доказана, им будет грозить длительный тюремный срок.

Несколькими часами ранее прокуратура Грузии переквалифицировала дело о беспорядках у здания парламента в дело о попытке государственного переворота.

Беспорядки в Тбилиси в конце июня начались после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на заседании Межпарламентской ассамблеи православия сел в кресло спикера парламента Грузии. У здания парламента собрались тысячи человек и пытались взять его штурмом. Полиция применила против протестующих силу, пострадали десятки человек.

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

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Протестующие рядом со зданием парламента держат антироссийские плакатыУчастник митинга позирует на ступенях парламента перед полицейским оцеплениемУчастник протестов бросает дымовую шашку в полицейское оцепление у здания парламентаМитингующие укрываются от дымовых гранат щитом, вырванным у полицейскогоПолиция разгоняет людей с помощью водометаРаненный в голову мужчина недоволен действиями полицииПротестующий на проспекте Руставели в противогазе, с дубиной и полицейским щитом
Протестующие рядом со зданием парламента держат антироссийские плакаты
Грузия Тбилиси

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