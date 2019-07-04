Полиция задержала четырех участников беспорядков в Тбилиси

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Тбилиси задержали четырех участников беспорядков, произошедших в грузинской столице 20-21 июня, сообщает в четверг МВД страны.

Их подозревают в нападении на полицейских во время штурма здания парламента, что якобы доказывается видеозаписями с места событий. Если вина задержанных будет доказана, им будет грозить длительный тюремный срок.

Несколькими часами ранее прокуратура Грузии переквалифицировала дело о беспорядках у здания парламента в дело о попытке государственного переворота.

Беспорядки в Тбилиси в конце июня начались после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на заседании Межпарламентской ассамблеи православия сел в кресло спикера парламента Грузии. У здания парламента собрались тысячи человек и пытались взять его штурмом. Полиция применила против протестующих силу, пострадали десятки человек.