В столкновениях в Тбилиси пострадали десятки человек

Против пытающихся прорваться в здание парламента применили слезоточивый газ

Протестующие у здания парламента Грузии в Тбилиси Фото: ТАСС/AP

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Грузинские СМИ в четверг вечером сообщили о первых данных по количеству пострадавших в столкновениях между полицией и участниками митинга перед зданием парламента в Тбилиси.

По предварительным данным, пострадали с обеих сторон несколько десятков человек. Некоторым пострадавшим врачи на месте оказали первую помощь. Официальных данных о пострадавших пока нет.

Митингующие в Тбилиси в эти минуты продолжают попытки прорваться в здание парламента. Грузинская полиция применила против них слезоточивый газ.

Между тем, ряд посольств стран Евросоюза в четверг вечером призвали стороны к спокойствию и сохранению мира в стране.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси участники митинга с требованием отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе пытаются ворваться в здание высшего законодательного органа Грузии.

Как передают грузинские телеканалы, полиция пытается сдержать митингующих.

Ряд оппозиционных партий в четверг призвали своих сторонников прийти на митинг, чтобы выразить протест в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП). Протест оппозиции вызвал тот факт, что Гаврилов на открытии сессии МАП занял кресло спикера грузинского парламента. При этом оппозиция обвинила власти и председателя парламента в том, что они это допустили. Оппозиция утверждает, что Гаврилов участвовал в войне против Грузии на стороне Абхазии.

На митинге один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что митинг продолжится до тех пор, пока в отставку не уйдет Кобахидзе.

По его словам, организаторы митинга приняли решение добавить также требование отставки главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Между тем, по сообщениям СМИ, находящийся в Баку с визитом председатель парламента заявил, что не намерен покидать свой пост.