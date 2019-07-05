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Мощнейшее за 20 лет землетрясение произошло в Калифорнии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юге Калифорнии, сообщает в четверг геологическая служба США (USGS).

Эпицентр залегал на глубине около 8,7 км в районе округа Сан-Бернардино. Землетрясение произошло в 17:33 по всемирному координированному времени (20:33 мск).

По данным метеорологических служб США, риска формирования цунами после землетрясения нет.

По информации CNN, американские власти сообщают как минимум о четырех мощных афтершоках и "дюжинах" более слабых толчков. При этом представитель USGS Люси Джонс предупредила, что на следующей неделе существует 50%-ая вероятность нового сильного землетрясения.

Пожарная служба округа Керн, где находился эпицентр землетрясения, заявила, что местная больница Риджкрест Риджинал была эвакуирована. Мэр Риджкреста Пегги Бриден сказала, что из-за прорывов газопровода в городе произошло пять пожаров.

Также сообщается о "незначительных трещинах (в зданиях), повреждениях водопровода, обрыве линий электропередач, обвалах на некоторых дорогах" на северо-западе округа Сан-Бернандино.

Это землетрясение стало самым мощным в регионе с 1999 года. Тогда в отдаленной части пустыни Мохаве были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 7,1, но ущерб оказался незначительным из-за малонаселенности района.

США Калифорния

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