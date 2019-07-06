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Губернатор Калифорнии объявил режим ЧП в одном из округов после землетрясения

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округе Сан-Бернардино после второго мощного землетрясения за два дня подряд, сообщил в субботу телеканал CNN.

Сейсмологи не исключают повторения землетрясения магнитудой 7 или выше. По данным Люси Джонс из Калифорнийского технологического института, вероятны повторные толчки.

По мнению Джонс, землетрясение магнитудой 6,4, произошедшее 4 июля, являлось предварительным толчком, тогда как землетрясение в ночь на субботу магнитудой 7,1 - основным.

В Сан-Бернардино проживают свыше 2 млн человек.

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О втором мощном землетрясении за неделю магнитудой 7,1 в штате Калифорния ранее в субботу сообщило Associated Press. Изначально Геологическая служба США зафиксировала магнитуду 6,9. Землетрясение произошло в 20:19 по местному времени (6:19 по Москве) примерно в 240 км от Лос-Анджелеса.

Местные власти сообщали, что повреждены здания, но серьезного ущерба нет. По информации начальника пожарной службы округа Керн Дэвида Уитта, многие жители штата вызывали скорую помощь после землетрясения, но жертв или тяжелых травм нет.

Эпицентр землетрясения, произошедшего 4 июля, залегал на глубине около 8,7 км в районе округа Сан-Бернардино, а подземные толчки можно было ощутить в Лас-Вегасе и в Лос-Анджелесе.

США Калифорния Сан-Бернардино

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