Зеленскому предложили созвать заседание СНБО по поводу телемоста с "Россией 24"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов попросил президента Украины Владимира Зеленского созвать внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за планов NewsOne провести телемост с каналом "Россия 24".

Руководителям медиахолдинга "Новости", который включает телеканалы "112 Украина", " NewsOne" и "ZIK", направлено сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с российскими каналами, которые находятся под санкциями СНБО, сообщает в понедельник пресс-центр СБУ.

Ранее стало известно, что NewsOne планирует 12 июля провести телемост "Надо поговорить" с телеканалом "Россия 24", вещание которого на территории Украины запрещено. Идея программы заключается в том, чтобы простые жители обеих стран могли начать диалог.

Украинские власти осудили решение телеканала NewsOne.